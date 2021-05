Ce clavier ergonomique et sans-fil signé Angry Miao semble incroyable, son prix l'est

L’objet, répondant au nom de code « AM HATSU », se présente sous la forme de deux pads dont les touches sont réparties sur plusieurs faces, l’ensemble reposant sur une surface en aluminium incurvée.

Cette dernière a pour but de protéger les poignets, tandis que la conception 3D des pads et la disposition des touches devraient prévenir les douleurs dans les épaules et dans les doigts.

Hormis les informations liées à la l’ergonomie de l’objet, peu de données sont disponibles à ce jour. Malgré les promesses en termes de santé, ce clavier vaut-il réellement une telle somme d’argent ?