Everest : le clavier ultra-modulaire de Mountain commence à être expédié

Avec l’Everest, Mountain semble vouloir donner un grand coup de pied dans la fourmilière en laissant le plus de liberté et de choix possible à l’utilisateur. Ce clavier est en effet totalement personnalisable et est d’ailleurs proposé en plusieurs variantes : l’Everest Core Barebone qui n’est autre que le châssis métallique du clavier, pour ceux qui possèdent déjà switches et keycaps ; l’Everest Max qui réunit tous les accessoires pour l’expérience la plus complète ; ainsi que l’Everest Core, sa version TKL.



Pour résumer, l’Everest vous offre la possibilité de choisir entre différents switches (et de les remplacer à tout moment). Mountain propose ainsi une grande partie des switches Cherry MX : Red, Brown, Blue, Speed Silver et Silent Red.



Mais ce n’est que le début, puisque vous pouvez aussi concevoir vous-même la disposition du clavier. Le pavé numérique peut ainsi se placer à gauche ou à droite grâce à des aimants, il embarque en outre 4 boutons raccourcis entièrement personnalisables sous forme d’affichage, et encore un dock multimédia (mobile et avec écran) qui vient se clipser sur la partie supérieure du clavier. Les pieds profitent quant à eux d’une conception brevetée et permettent d’ajuster la hauteur du clavier sur plusieurs paliers. Enfin, un repose-poignet amovible est également au programme.