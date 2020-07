HyperX annonce son nouveau clavier mécanique, l'Alloy Elite 2

Résolument haut de gamme, ce clavier intègre des contacteurs mécaniques de type Hyper X Red. Il s'agit de switchs linéaires - donc théoriquement peu bruyants - avec une course totale de 3,8 mm et une activation à 1,8 mm. Leur durée de vie est estimée à 80 millions de frappes.

L'Alloy Elite 2 dispose bien sûr de raccourcis multimédia et se distingue par la présence - de plus en plus commune - d'une molette à proximité du pavé numérique. Anti-ghosting et n-key rollover sont bien sûr de la partie alors qu'un mode jeu permet de bloquer certaines touches pour éviter les « accidents ».

HyperX a pensé à l'intégration d'un port USB pass-through et une petite mémoire permet d'enregistrer trois profils que l'on paramètre via le logiciel NGenuity. Un logiciel réservé à Windows 10 mais aussi 7, 8, 8.1, bien qu'HyperX insiste sur la compatibilité de son clavier avec les consoles PS4 et Xbox One.

L'Alloy Elite 2 est d'ores et déjà disponible au prix de 159,99 euros.