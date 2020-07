Mx for Mac : Logitech adapte son combo clavier/souris phare à l’écosystème Mac

Les fonctionnalités et autres caractéristiques de l’engin n’ont pas changé et nous vous invitons à consulter notre test complet de la Mx Master 3 pour avoir de plus amples détails.

À noter que si la souris profite toujours d’une double connectivité Bluetooth/RF, ici elle abandonne le dongle USB, qui est uniquement fourni avec le Mx Keys for Mac. Hormis ce détail et la couleur de l'ensemble, Logitech nous apprend que la connectivité sans fil a fait l’objet d’améliorations logicielles, des corrections dont les propriétaires du combo profitent déjà puisqu’elles ont été poussées via une simple mise à jour avec le logiciel Logitech Options.