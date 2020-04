REKT annonce RGO et R-Desk, une gamme de quatre bureaux ergonomiques

R-Desk 110

REKT, la marque créée par le célèbre Julien Tellouck, diversifie son catalogue de mobilier gaming.

Toujours rien du côté des poufs ou autre lit pour joueurs, mais une toute nouvelle gamme de bureaux avec quatre modèles à la clé.



R-Desk et RGO-Desk : une gamme de bureaux signée REKT Fort du succès mérité de ses différentes gammes de fauteuils gaming et des modèles comme le GG1 ou le TEAM 8 Max, le fabricant français

revient aujourd'hui sur le devant de la scène en diversifiant un peu son catalogue. « Pensés par des gamers pour des gamers » comme c'est toujours le

cas, cette nouvelle gamme de bureaux affiche des modèles au look sobre

qui se veulent pratiques, fonctionnels et durables. Au menu, quatre modèles aux dimensions et matériaux différents, mais qui partagent cependant des caractéristiques communes. C'est le cas de leur structure en métal renforcé et leur revêtement en fibre de carbone, ou encore des porte-gobelet et porte-casque.



Des bureaux vendus entre 199 et 499 € Le RGO-Desk 140 est le modèle plus coûteux et cible davantage un

public de professionnels grâce à son intérêt ergonomique. Commercialisé à 499 €, il embarque un double moteur afin d'assurer le réglage en hauteur sur une tranche comprise entre 73 et 124 cm, permettant ainsi de passer facilement de la position assise à debout. Il supporte 70 kg de matériel et peut facilement embarquer un set-up incluant deux moniteurs. Enfin, sa surface est entièrement recouverte de fibre de carbone, plus besoin de tapis de souris !

Les différences permettant de distinguer les trois autres modèles portent davantage sur les dimensions. Vendu 199 €, le R-Desk 110 est idéal pour les espaces réduits et confinés (112 cm en longueur), le R-Desk 140 (140 cm en longueur) est quant à lui facturé 239 € et il faudra compter 279 € pour le R-Desk Max 160, le plus imposant de la gamme. Ces trois modèles supportent une charge allant jusqu'à 100 kg. Notons également un détail qui a son importance : chaque bureau R-Desk est livré avec son système de cable management, le RGO intègre quant à lui un filet permettant de cacher les câbles.

Disponibilité et gel hydroalcoolique offert Les quatre modèles de cette gamme sont d'ores et déjà disponibles sur la

boutique en ligne de REKT, mais également chez les commerçants habituels tels qu'Amazon et LDLC. REKT a toutefois trouvé l'argument de poids pour convertir les visiteurs de son shop en client : un gel hydroalcoolique offert pour toute commande !