Le Japonais Bauhutte lance son Gaming Bed, un lit pour joueurs... célibataires

Un module réservé (pour l'instant) au marché japonais

Le lit de no-life ultime pour 1 000 euros ?

Permettre aux gamers de ne plus jamais devoir sortir de leur lit pour jouer. C'est le concept du Gaming Bed lancé par l'équipementier nippon Bauhutte . Comme son nom l'indique, il s'agit d'un lit (une place) bardé de tous les accessoires nécessaires à un mode de vie sain et équilibré. Notez bien la pointe d'ironie. Ici, plus aucune raison de se traîner à un bureau pour jouer toute la journée, tout sera à portée de main. Un moyen idéal de faire grimper en flèche le taux de cholestérol certainement peu glorieux des gamers les plus indolents.Comme l'indique Tom's Hardware, le Gaming Bed est pour l'instant commercialisé seulement au Japon, mais il n'est pas impossible qu'il fasse son entrée sur les marchés occidentaux. Ce module regroupe, selon le constructeur, un bureau de lit, une tête de lit réhaussable, une couverture « gaming », un sofa « gaming » (qui permet une position assise dans le lit), un support de rangement pour casque, un « chariot à énergie » (petit meuble à roulettes permettant de stocker sodas, chips et autres barres de chocolat), un espace de rangement pour des bouteilles et une tablette latérale.Notez aussi la présente d'un support flexible pour tablette ou smartphone, positionnable au-dessus de l'oreiller. Parfait pour regarder des streams sur Twitch entre deux parties endiablées... mais en restant sous la couette.Côté tarifs, il faut se contenter du prix japonais de ce plumard de geek, fixé à 113 250 yens, un tout petit peu plus de 945 euros hors taxes.Reste maintenant à savoir si la chose arrivera jusqu'en France... et si elle pourrait trouver son public dans nos contrées. Bien humblement, on aime à croire que non.