Rouge XIII ne sera pas jouable dans Final Fantasy VII Remake...

Quatre personnages jouables, et pas un de plus

Source : Eurogamer

Le mois prochain, Square-Enix lancera enfin en boutiques le très attendu, un épisode qui se veut très fidèle à l'opus de 1997, même s'il ne sera pas possible (en 2020) de jouer avec le personnage de Rouge XIII.En effet, les développeurs du jeu ont confirmé que seuls Cloud, Barret, Tifa et Aerith seront jouables. Evidemment, Rouge XIII sera de la partie, mais c'est l'IA qui sera aux commandes de ce personnage dans le premier chapitre de, et il ne pourra pas être incarné par le joueur.Le réalisateur du jeu explique ce choix par le fait que Rouge XIII n'arrive que «» : les joueurs n'auraient donc pas le temps nécessaire pour «».Rappelons quesera découpé en plusieurs épisodes, et que le premier opus (disponible le 10 avril prochain) se focalisera sur la fuite de Midgar.