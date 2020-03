Arrêtez tout ! La démo de Final Fantasy VII Remake est disponible sur PS4 !

La démo de FFVII Remake est servie !

La démo de Final Fantasy VII Remake est disponible sur le PS Store. Revivez l'opération de sabotage du réacteur Mako nº1, maintenant sur PS4 ! — PlayStation France (@PlayStationFR) March 2, 2020

Source : Communiqué de presse

La journée risque d'être très longue pour celles et ceux qui ne pourront rallumer leur PS4 que ce soir... En effet, Square-Enix vient tout juste de mettre en ligne la tant attendue démo de, via le PS Store évidemment, avec un téléchargement (gratuit) qui s'élève à 7,5 Go.La démo se focalise sur l'opération de sabotage du réacteur Mako N°1, l'occasion pour de nombreux fans de revivre cette introduction magistrale du jeu de 1997... Mais revisitée façon 2020.Rappelons queest attendu pour le mois prochain sur PS4, et que le jeu (qui tiendra sur deux blu-ray) occupera plus de 100 Go sur le disque dur de la console.