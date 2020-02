Final Fantasy VII Remake prendra plus de 100 Go d'espace libre

© Square Enix

Un remake qui en impose

Lire aussi :

Square Enix célèbre les 23 ans de Final Fantasy VII avec un trailer inédit du Remake



Final Fantasy VII Remake will be over 100GB pic.twitter.com/WNgBjpgGD7 — Pixelbuster (@Nitomatta) February 17, 2020

Source : Twitter

Il ne faut pas se fier aux apparences.ne nous permettra pas de revivre l'intégralité de l'épopée de Cloud et sa bande. Le titre qui débarquera dans quelques semaines n'est en réalité qu'une première partie qui retracera uniquement les événements qui prennent place dans la cité de Midgar.Malgré tout, le jeu qui sortira le 10 avril prochain nous occupera pendant de longues heures. En plus de s'étaler sur deux Blu-ray pour sa version physique, nous apprenons queoccupera plus de 100 Go d'espace libre sur PS4. C'est la jaquette sud-coréenne du soft qui a vendu la mèche.Ainsi, les utilisateurs qui possèdent une PS4 avec un disque dur de 500 Go vont devoir faire de la place. La jaquette révèle également que le titre sera logiquement optimisé pour la PS4 Pro et qu'il sera compatible avec la fonction remote play sur PS Vita et PC.