Final Fantasy VII Remake : une nouvelle salve de visuels et quelques infos

De quoi occuper sa visite de Midgar ?

Cloud qui aide son prochain, on aura tout vu

Chadley, le stagiaire dissident ?

Source : Dengeki Online

Square Enix a jusqu'ici principalement communiqué autour du système de combat deet assez peu, voire pas du tout, sur la dimension exploratoire du jeu. À deux mois de sa sortie, et après nous avoir présenté la cinématique d'ouverture , l'éditeur japonais nous livre quelques petites pistes sur les quêtes annexes qui nous seront proposées dans le premier volet de cette refonte.La publication de notre confrère japonais distille ainsi quelques menues informations sur certains aspects du jeu. Passons le descriptif de certaines attaques de Cloud et Tifa (dont vous retrouverez les visuels en fin d'article), pour nous nous intéresser plutôt aux quêtes secondaires qui émailleront notre périple dans Midgar. En effet rappelons que cette première partie dusera entièrement consacrée à la sinistre mégalopole qui, dans le jeu original, n'occupait finalement qu'un temps de jeu assez court.On apprend ainsi que ceproposera tout naturellement son lot de quêtes annexes. Cloud et ses acolytes pourront venir en aide aux habitants de Midgar de bien des façons et l'on nous promet des quêtes allant de l'élimination de monstre au sauvetage de chatons. Un menu dédié permettra de s'y retrouver entre toutes les catégories de quêtes et des récompenses seront bien évidemment de la partie pour chacune d'entre elles. Espérons que la plupart de ces quêtes seront un minimum scénarisées et échapperont au syndrome de la quête « Fedex » bête et méchante.Il sera également possible de délivrer des rapports de combat à Chadley, jeune stagiaire de la Shinra, afin que celui-ci puisse élaborer de nouvelles. Pour cela, certaines conditions devront être remplies comme l'utilisation de la« Analyse » pour recueillir des données sur les monstres combattus.Enfin de nouvelles invocations nous sont également dévoilées, à savoir Kochocobo, Carbuncle et Pampa. Toutes trois feront office de bonus de précommande et seront proposées par la suite sous forme de contenus additionnels.Rappelons pour finir queest toujours prévu pour une sortie le 10 avril sur PS4. On vous laisse apprécier le reste des visuels diffusés par Square Enix, illustrant les différentes possibilités d'attaque de Tifa et Cloud, l'usage d'unede soin par Aerith ou encore deux hauts lieux bien connus de Midgar.