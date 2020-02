Final Fantasy VII Remake : Square Enix diffuse la cinématique d'ouverture

Lire aussi :

Une sinistre promenade à Midgar

Attention, frisson garantis ! Square Enix semble décidé à accélérer sa campagne de communication autour de, à deux mois de la sortie du jeu. Pour notre plus grand plaisir, la cinématique d'introduction du jeu nous est dévoilée aujourd'hui et avec elle une approche différente de celle du jeu original, sorti en 1997.Cette séquence d'ouverture se distingue donc du modèle original par une présentation plus détaillée de la cité tentaculaire de Midgar. On y découvre dans un premier temps les abords arides de la ville, épuisés de toute vie par l'appétit insatiable d'énergie Mako de cette nouvelle Babylone.Nous voilà ensuite plongés dans les entrailles de celle-ci, la cinématique nous offrant un aperçu de la vie de ses habitants et la caméra se faufilant d'avenues en ruelles, dans un paysage où plus rien de vert ne semble pouvoir pousser. Le grondement menaçant d'un réacteur nous rappelle que Midgar plonge ses racines jusque dans les entrailles de la Terre pour en engloutir les ressources, sous les yeux désabusés d'un petit groupe d'enfants. Entrent alors en scène Aerith, Barret et Cloud, cette fois avec une mise en scène directement inspirée de l'introduction de 1997.Pour rappel,est toujours attendu pour le 10 avril, pour l'heure uniquement sur PS4.