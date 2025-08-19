De manière un peu familiaire, on pourrait dire que NVIDIA et Intel aiment « se tirer la bourre » ! Nous venons effectivement tout juste d'achever l'annonce du bundle jeu vidéo 2K Games/NVIDIA qu'Intel réplique en partenariat avec Electronic Arts.

Le principe est globalement le même et il s'agit donc de récompenser les clients d'Intel qui auront fait leurs emplettes entre les 25 août et 7 septembre prochains. Oui, la fenêtre de tir est étonnamment courte pour profiter de l'offr : il s'agir pour Intel de célébrer ce que la firme baptise les « Intel Gamer Days » et peut-être aurons-nous d'autres surprises le moment venu.

Pour l'instant, il s'agit d'obtenir gratuitement le Battlefield 6 d'Electronic Arts qui vient de faire un carton au travers de ses deux week-ends de bêta ouverte qui avaient le bon goût d'être accessibles à tous. Un excellent moyen de se faire une première idée du jeu et de ses exigences matérielles.