L'histoire ne dit pas combien Intel a déboursé pour s'assurer la compagnie d'Electronic Arts, mais obtenir Battlefield 6 gratuitement est à coup sûr une bonne opération pour les joueurs concernés !
À peine NVIDIA a-t-elle annoncé un bundle jeu vidéo destiné à offrir Borderlands 4 aux acheteurs de cartes graphiques qu'Intel réplique avec un cadeau peut-être encore un peu plus motivant. Il est ici question de distribuer des Battlefield 6 à tous les clients Intel… enfin à condition que la période d'achat coïncide.
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Battlefield 6 offert par Intel
De manière un peu familiaire, on pourrait dire que NVIDIA et Intel aiment « se tirer la bourre » ! Nous venons effectivement tout juste d'achever l'annonce du bundle jeu vidéo 2K Games/NVIDIA qu'Intel réplique en partenariat avec Electronic Arts.
Le principe est globalement le même et il s'agit donc de récompenser les clients d'Intel qui auront fait leurs emplettes entre les 25 août et 7 septembre prochains. Oui, la fenêtre de tir est étonnamment courte pour profiter de l'offr : il s'agir pour Intel de célébrer ce que la firme baptise les « Intel Gamer Days » et peut-être aurons-nous d'autres surprises le moment venu.
Pour l'instant, il s'agit d'obtenir gratuitement le Battlefield 6 d'Electronic Arts qui vient de faire un carton au travers de ses deux week-ends de bêta ouverte qui avaient le bon goût d'être accessibles à tous. Un excellent moyen de se faire une première idée du jeu et de ses exigences matérielles.
De multiples CPU/GPU Intel concernés par l'offre
Justement, si vous envisagez de vous tourner vers du matériel Intel pour profiter pleinement du jeu d'Electronic Arts, peut-être vaut-il mieux regarder de plus près la liste des composants compatibles avec l'offre Intel Gamer Days.
En effet, si Intel se montre relativement généreux, tous les produits de la marque ne sont pas concernés. Pour les processeurs, il s'agit de faire l'acquisition d'une puce de 13e, de 14e ou de 15e génération. Rappelons que cette dernière n'est pas appelée ainsi par Intel qui préfère la dénomination Core Ultra 200. En gros, il s'agit des processeurs sortis octobre 2023, mais en voici la liste complète :
- Intel® Core™ 5 210H
- Intel® Core™ 5 220H
- Intel® Core™ 7 240H
- Intel® Core™ 7 250H
- Intel® Core™ 9 270H
- Intel® Core™ i5-13400
- Intel® Core™ i5-13400F
- Intel® Core™ i5-13400T
- Intel® Core™ i5-13420H
- Intel® Core™ i5-13450HX
- Intel® Core™ i5-13500
- Intel® Core™ i5-13500H
- Intel® Core™ i5-13500HX
- Intel® Core™ i5-13500T
- Intel® Core™ i5-13600
- Intel® Core™ i5-13600H
- Intel® Core™ i5-13600HX
- Intel® Core™ i5-13600K
- Intel® Core™ i5-13600KF
- Intel® Core™ i5-13600T
- Intel® Core™ i5-14400
- Intel® Core™ i5-14400F
- Intel® Core™ i5-14450HX
- Intel® Core™ i5-14500
- Intel® Core™ i5-14500HX
- Intel® Core™ i5-14600
- Intel® Core™ i5-14600K
- Intel® Core™ i5-14600KF
- Intel® Core™ i7-13620H
- Intel® Core™ i7-13650HX
- Intel® Core™ i7-13700
- Intel® Core™ i7-13700F
- Intel® Core™ i7-13700H
- Intel® Core™ i7-13700HX
- Intel® Core™ i7-13700K
- Intel® Core™ i7-13700KF
- Intel® Core™ i7-13700T
- Intel® Core™ i7-13800H
- Intel® Core™ i7-13850HX
- Intel® Core™ i7-14650HX
- Intel® Core™ i7-14700
- Intel® Core™ i7-14700F
- Intel® Core™ i7-14700HX
- Intel® Core™ i7-14700K
- Intel® Core™ i7-14700KF
- Intel® Core™ i9-13900
- Intel® Core™ i9-13900F
- Intel® Core™ i9-13900H
- Intel® Core™ i9-13900HK
- Intel® Core™ i9-13900HX
- Intel® Core™ i9-13900K
- Intel® Core™ i9-13900KF
- Intel® Core™ i9-13900KS
- Intel® Core™ i9-13900T
- Intel® Core™ i9-13950HX
- Intel® Core™ i9-13980HX
- Intel® Core™ i9-14900
- Intel® Core™ i9-14900F
- Intel® Core™ i9-14900HX
- Intel® Core™ i9-14900K
- Intel® Core™ i9-14900KF
- Intel® Core™ i9-14900KS
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 125H
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 135H
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 225
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 225F
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 225H
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 225T
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 226V
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 228V
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 235
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 235H
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 235HX
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 235T
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 236V
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 238V
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 245
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 245HX
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 245K
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 245KF
- Intel® Core™ Ultra 5 processor 245T
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 155H
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 165H
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 255H
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 255HX
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 256V
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 258V
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 265
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 265F
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 265H
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 265HX
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 265K
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 265KF
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 265T
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 266V
- Intel® Core™ Ultra 7 processor 268V
- Intel® Core™ Ultra 9 processor 185H
- Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX
- Intel® Core™ Ultra 9 processor 285
- Intel® Core™ Ultra 9 processor 285H
- Intel® Core™ Ultra 9 processor 285HX
- Intel® Core™ Ultra 9 processor 285K
- Intel® Core™ Ultra 9 processor 285T
- Intel® Core™ Ultra 9 processor 288V
Vous êtes arrivés au bout de cette interminable liste ? Eh bien, sachez qu'Intel offre aussi Battlefield 6 aux acheteurs de ses cartes graphiques. Là, les produits concernés sont autrement moins nombreux :
- Intel® Arc™ A550M Graphics
- Intel® Arc™ A580 Graphics
- Intel® Arc™ A730M Graphics
- Intel® Arc™ A750 Graphics
- Intel® Arc™ A770 Graphics
- Intel® Arc™ A770M Graphics
- Intel® Arc™ B570 Graphics
- Intel® Arc™ B580 Graphics
Attention cependant car tous les vendeurs de ces matériels n'accompagnent pas Intel dans son opération. Il convient donc de vérifier avant l'achat pour ne pas vous retrouver le bec dans l'eau !