Comme d'habitude, pour profiter de l'offre, il faut s'assurer qu'elle est bien proposée par le revendeur chez qui vous envisagez de faires vos emplettes. Intel ne donne pas la liste des boutiques participantes, mais précise de manière très claire : « suivez les instructions fournies par le vendeur participant pour obtenir votre logiciel ».

Sachez également que le bundle proposé par Intel ne concerne pas les cartes graphiques du groupe, mais « seulement » ses processeurs. Et encore, pas tous les processeurs puisque nous parlons des Core i5/Core Ultra 5 et supérieurs des 14e et 15e génération, les Raptor Lake Refresh et Arrow Lake donc. Vous l'aurez compris, les « petits » Core i3/Core Ultra 3 sont exclus.

De manière encore plus claire, Intel liste l'ensemble des puces concernées par son opération. Il convient aussi de noter que pour être valide, votre achat doit avoir été effectué entre le 29 avril et le 31 juillet 2025.

Processeurs Raptor Lake Refresh (14e génération) concernés :

Intel Core i5-14400,

Intel Core i5-14400F,

Intel Core i5-14450HX,

Intel Core i5-14500,

Intel Core i5-14500HX,

Intel Core i5-14600,

Intel Core i5-14600K,

Intel Core i5-14600KF,

Intel Core i7-14650HX,

Intel Core i7-14700,

Intel Core i7-14700F,

Intel Core i7-14700HX,

Intel Core i7-14700K,

Intel Core i7-14700KF,

Intel Core i9-14900,

Intel Core i9-14900F,

Intel Core i9-14900HX,

Intel Core i9-14900K,

Intel Core i9-14900KF,

Intel Core i9-14900KS.

Processeurs Arrow Lake (15e génération) concernés :

Intel Core Ultra 5 processor 225,

Intel Core Ultra 5 processor 225F,

Intel Core Ultra 5 processor 225H,

Intel Core Ultra 5 processor 225T,

Intel Core Ultra 5 processor 235,

Intel Core Ultra 5 processor 235H,

Intel Core Ultra 5 processor 235HX,

Intel Core Ultra 5 processor 235T,

Intel Core Ultra 5 processor 245,

Intel Core Ultra 5 processor 245HX,

Intel Core Ultra 5 processor 245K,

Intel Core Ultra 5 processor 245KF,

Intel Core Ultra 5 processor 245T,

Intel Core Ultra 7 processor 255H,

Intel Core Ultra 7 processor 255HX,

Intel Core Ultra 7 processor 265,

Intel Core Ultra 7 processor 265F,

Intel Core Ultra 7 processor 265H,

Intel Core Ultra 7 processor 265HX,

Intel Core Ultra 7 processor 265K,

Intel Core Ultra 7 processor 265KF,

Intel Core Ultra 7 processor 265T,

Intel Core Ultra 9 processor 275HX,

Intel Core Ultra 9 processor 285,

Intel Core Ultra 9 processor 285H,

Intel Core Ultra 9 processor 285HX,

Intel Core Ultra 9 processor 285K,

Intel Core Ultra 9 processor 285T,

Intel Core Ultra 5 processor 125H,

Intel Core Ultra 5 processor 135H,

Intel Core Ultra 7 processor 155H,

Intel Core Ultra 7 processor 165H,

Intel Core Ultra 9 processor 185H.