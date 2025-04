Ce ne sont d'ailleurs pas les propos de Lip-Bu Tan qui ont été le plus scrutés à l'occasion de la publication des résultats d'Intel pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2025, mais ceux Michelle Johnston Holthaus, ancienne présidente par intérim et actuelle responsables Intel Products.

« Nous constatons une demande nettement plus forte de la part de nos clients pour les produits n-1 et n-2, afin de pouvoir continuer à proposer des ordinateurs au niveau de prix que les consommateurs demandent ».

« Comme nous l'avons évoqué, les préoccupations macroéconomiques et les droits de douane incitent chacun à être prudent et bien ajuster ses besoins en matière de stocks. Raptor Lake est un excellent choix. Meteor Lake et Lunar Lake sont également excellents, mais leurs coûts sont structurellement bien plus élevés, non seulement pour nous, mais aussi pour nos OEM, compte tenu du prix de vente des systèmes ».

En d'autres termes, Michelle Johnston Holthaus reconnaît que les ventes de processeurs ne se passent pas comme prévu chez Intel. Alors que l'accent avait été mis sur Meteor Lake/Lunar Lake, ce sont les deux générations précédentes – Raptor Lake et Raptor Lake Refresh – qui sont les plus demandées. Ce n'est pas forcément étonnant puisque ces processeurs sont moins coûteux à fabriquer.

Intel l'a toutefois reconnu, ce n'était pas prévu et cela entraîne des tensions sur les lignes de production en Intel 7, du nom du nœud de gravure utilisé sur ces deux générations de processeurs. Intel confirme que « des pénuries inattendues » se manifestent et qu'elles devraient persister « dans un avenir immédiat ».