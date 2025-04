Faisant directement suite à ces changements au sein du conseil d'administration du groupe, la lettre au actionnaires publiée par le nouveau P.-D.G. est l'occasion pour Lip-Bu Tan de mettre les points sur les i et de présenter sa feuille de route.

S'il n'est pas question de désavoué Pat Gelsinger, Lip-Bu Tan veut toutefois imprimer un changement notable, une nouvelle approche qu'il explique en ces termes : « Pour atteindre les résultats dont je sais qu'Intel est capable, il faut d'abord se recentrer sur nos clients. C'est notre priorité absolue depuis mon premier jour de travail ».

Lip-Bu Tan insiste également sur le besoin d'agir, « en clair, le temps des paroles est révolu », et d'expliquer plus précisément que « nous devons passer de la parole aux actes et tenir nos engagements. Je suis ravi de constater que l'équipe de direction a déjà commencé à impulser le changement de culture nécessaire à cette concrétisation ».

Dans les faits, cela se traduira bien sûr par des évolutions techniques et l'arrivée des processeurs Core Ultra Panther Lake que Lip-Bu Tan confirment pour le second semestre de cette année. Il s'agit ni plus ni moins que de la continuité des annonces faites par Pat Gelsinger : « Nous renforcerons encore notre position au second semestre avec le lancement de Panther Lake, notre produit phare basé sur Intel 18A, suivi de Nova Lake en 2026 ».

Nova Lake est donc toujours sur les rails et arrivera l'année prochaine avec le même processus de gravure Intel 18A que Panther Lake. Ce n'est qu'ensuite, que l'Intel 14A devrait être déployé – autour de fin-2026/courant-2027 – mais, là, les choses restent floues. Flous également les projets concernant les GPU Intel Arc Xe2 Battlemage et Xe3 Celestial. L'occasion d'une future communication ?