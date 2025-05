Le 15 mai prochain le studio id Software et son éditeur Bethesda Softworks vont donc lancer une nouvelle étape dans la vie de la franchise DOOM avec la sortie d'un épisode « médiéval » pour la première fois.

Côté synopsis, DOOM: The Dark Ages nous proposera de découvrir l'histoire originelle du héros de la franchise, le fameux Doom Slayer. Il est question d'un royaume menacé par les forces de l'enfer et le Doom Slayer s'impose très rapidement comme l'ultime espoir face à ces multiples démons… Vous avouerez, on a connu plus inspiré, mais la franchise DOOM n'a jamais été reconnue pour la qualité de ses scénarios.

Techniquement en revanche, DOOM a souvent été à la pointe et NVIDIA a plus d'une fois mis en avant le fait que ce nouvel opus allait mettre l'accent sur une de ses technologies les plus en vogue, le path tracing. DOOM: The Dark Ages sera aussi, dès sa sortie, compatible DLSS 4 pour profiter, notamment, de la multi-frame generation.