Histoire de taquiner un peu plus les joueurs, Bethesda Softworks et id Software ont, dans la foulée des configurations requises, annoncé l'arrivée d'une édition collector du jeu, en même temps que des « premium » et « standard ».

Les trois déclinaisons du jeu seront donc disponibles le 15 mai prochain, mais la collector devrait en revanche coûter beaucoup, beaucoup plus d'argent. On parle ici d'un tarif de 209,99 euros que le studio et son éditeur justifient notamment par la présence d'une figurine de 30 centimètres de haut représentant le DOOM Slayer, icône du jeu. À côté de cet élément clé, les amateurs profiteront d'un accès anticipé au jeu de deux jours. On parle aussi d'un skin Void, du DLC de campagne, d'un pack de skins Divinity, d'un artbook et de la bande-son.