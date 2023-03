Diablo IV : le plein d'infos sur la bêta, les specs PC en prime (mais sans ray tracing)

La première, réservée à celles et ceux ayant précommandé le jeu, permettra d'essayer les classes Barbare, Voleur et Sorcier, du prologue jusqu'à la fin de l'acte I, avec une limite de 10 personnages pouvant être créés et de niveau fixée à 25 (pour un maximum de 100 à la sortie).

Nous pourrons ainsi visiter la zone des Pics fracturés dans son intégralité, jusqu'aux donjons et bastions les plus reculés, et même se frotter au « World Boss » Ashava, en compagnie d'autres joueurs du monde entier. Cet aspect MMOesque introduit dans Diablo Immortal (on espère que c'est la seule idée conservée de ce jeu…) requiert ainsi une connexion à Internet permanente.

La bêta ouverte permettra quant à elle d'essayer l'ensemble des cinq classes, qui comprennent également le Druide et le Nécromancien. Les mêmes limites que pour l'accès anticipé sont par ailleurs appliquées. Le progrès durant l'accès anticipé et la bêta ouverte sera conservé dans la version finale du jeu, attendue dans plus que trois petits mois.