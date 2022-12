Diablo IV : retour en Enfer confirmé pour cet été

Nous pouvons y voir la démone Lilith, qui avait déjà été présentée comme étant un antagoniste majeur de la suite de la franchise. Nous retrouvons également un ancien de la série, en la présence de l'Ange Inarius. Le fruit de leur union est d'ailleurs à l'origine de Sanctuaire et de l'humanité. Les deux personnages légendaires de l'univers se livreront ainsi une bataille déchirante et titanesque.

Malheureusement, mise à part la date de sortie, nous n'avons pas appris grand-chose de plus par rapport aux informations partagées hier par Tom Henderson. Tout au plus savons-nous que les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, et que celles-ci octroieront un accès anticipé à une session de bêta ouverte à venir à une date encore indéterminée.

Qu'à cela ne tienne, rendez-vous le 6 juin 2023 pour retourner dans le monde de Sanctuaire et affronter les forces démoniaques dirigées par Lilith et… Diablo lui-même ?