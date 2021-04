Diablo Immortal : l'alpha fermée est disponible et permet d'incarner le Croisé

Pour enrichir le contenu de son Alpha, Blizzard intègre également « le Cycle du Conflit ». Décrit comme « un système de factions à haut niveau », il encourage les participants à prendre part à des activités JcJ et JcE pour le compte des Ombres ou des Immortels : deux coalitions ennemies qui s'affrontent pour le trône (et qui devraient donc se montrer reconnaissantes à votre égard si vous les aidez).

Et puisqu'on évoque le loot, les joueurs les plus aguerris seront sans doute impatients de plonger dans le reliquaire infernal, qui leur offre une omniscience capable de localiser les démons les plus puissants et, par conséquent, les plus généreux en termes d'équipement. D'ailleurs, cette Alpha restreinte rehausse le plafond de niveau à 55, contre 45 sur la précédente phase de test. De quoi se frotter à des ennemis encore plus retors qu'en décembre dernier.