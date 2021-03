World of Warcraft : Blizzard bouleverse l’achat de temps de jeu via sa boutique en ligne

Récapitulons. World of Warcraft est un MMORPG nécessitant un abonnement pour y jouer. Pour ce faire, les joueuses et joueurs ont plusieurs options à leur disposition. Le plus simple est de s’abonner. Plusieurs formules sont disponibles : mensuelle (12,99 euros par mois), trimestrielle (11,99 euros par mois) ou semestrielle (10,99 euros par mois). Mais pour celles et ceux qui rechignent à opter pour un modèle d’achat reconductible, il existe aussi le « temps de jeu ».

Disponibles sur la boutique Blizzard, mais aussi via divers revendeurs, ces tokens virtuels permettent d’ajouter du temps de jeu à son compte World of Warcraft sans avoir à renseigner de carte bancaire — et donc sans crainte une reconduction tacite de son abonnement.