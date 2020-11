BlizzConline : le billet virtuel sera gratuit pour cette édition adaptée à la pandémie

J. Allen Brack, président de Blizzard, a annoncé dans la nuit sa volonté de faire de cette édition entièrement en ligne de la BlizzCon un événement spécial, dans le bon sens du terme. Ainsi, l'habituel billet virtuel pour assister aux différents panels, au-delà de la cérémonie d'ouverture, sera gratuit cette année.

« Bien que nous n'ayons pas d'événement physique à proposer à nos fans cette année, nous sommes impatients de présenter cette édition. Nous voulons que la BlizzConline soit une grande célébration virtuelle. En ce sens, elle pourra être visionnée gratuitement et sera ouverte à tous. »

En dépit de la pandémie de coronavirus, J. Allen Brack a assuré que plus de 95 % des employés de Blizzard travaillent de chez eux. À l'en croire, la BlizzConline ne manquera pas d'annonces fortes. Dans les plus gros projets récents, nous espérons avoir plus d'informations concernant notamment Diablo IV et Overwatch 2. Peut-être la franchise Starcraft reviendra-t-elle sur le devant de la scène ?

Rendez-vous à la BlizzConline les 19 et 20 février 2021 pour en savoir plus.