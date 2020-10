World of Warcraft : l'extension Shadowlands repoussée par Blizzard

Dans son billet, Blizzard, par la voix du producteur exécutif John Hight, n'invoque pas trop la pandémie de COVID pour expliquer le retard (même s'il est rapidement mentionné que le télétravail n'aide pas trop au bon déroulement du développement). John Hight se veut d'abord rassurant, expliquant que la majorité du contenu (zones, campagne, histoire ou encore les quêtes pour monter en niveaux) est terminée.

Outre le classique « c'était une décision incroyablement difficile à prendre pour l'équipe », il indique ensuite que « alors que tout commençait à s'assembler et que nous écoutions et construisions en nous basant sur vos retours, il est clairement apparu que nous avions besoin d'un peu plus de temps pour du peaufinage additionnel, pour équilibrer et itérer certaines pièces imbriquées, particulièrement celles liées au endgame ».