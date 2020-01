🕹 Warcraft III : Reforged est de sortie et on y joue en live ce midi !

Warcraft III: Reforged, un grand jeu et son extension remis au goût du jour

Un accouchement compliqué

Cet heureux dénouement survient après des mois de silence de la part de Blizzard, un report et une bêta fermée peu rassurante.Depuis le 28 janvier à minuit, les plus impatients peuvent (à nouveau) fouler les terres d'Azeroth dans. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il s'agit d'une version remasterisée du jeu de stratégie en temps réel(2002) et de son extension(2003).Il est donc possible de rejouer la soixantaine de missions des jeux originaux en incarnant les unités et héros des quatre factions en présence : les humains, les orcs, les elfes de la nuit et les morts-vivants. Bien entendu la partie multijoueurs - qui, fut un temps, faisait les beaux jours de la scène e-sport - est également de retour aux côtés des parties personnalisées qui, à l'époque, ont notamment donné naissance à un certainRemaster oblige, les graphismes, notamment les modèles des unités et le terrain, ont été revus à la hausse jusqu'en 4K, tout en utilisant le même moteur qu'à l'époque afin d'assurer, en multi, une compatibilité entre les joueurs suret ceux évoluant sur la version classique de. La plupart des dialogues ont également été réenregistrés et Blizzard a opéré quelques petits changements dans certains menus, bien que la majorité de l'expérience reste assez proche de l'originale.Pour les puristes notez qu'il est d'ailleurs possible de choisir de jouer dansavec les graphismes d'origine en appuyant sur un simple bouton dans les options.Annoncé lors de la Blizzcon de novembre 2018,aura visiblement connu un développement chaotique et surtout une absence quasi totale de communication de la part de Blizzard au cours de l'année 2019. Réduction des équipes de développement des jeux classiques, nombreux changements et suppressions au niveau du contenu, modifications initialement annoncées pour respecter les souhaits de certains joueurs (et excuse idéale pour alléger la charge de développement, fort probablement) font certainement partie des éléments qui ont poussé Blizzard à ne proposer une bêta fermée qu'à partir de la toute fin de 2019 , alors qu'elle était attendue pour le début de la même année.De même, la sortie du jeu final a été repoussée à fin janvier 2020 (au lieu de fin 2019), un fait rare pour Blizzard. Très loin d'être parfaite tant au niveau du contenu (ajouté au compte goutte à coup de mises à jour) que des performances, la phase de bêta fermée était en outre peu rassurante quant à l'état final du jeu.Qu'en est-il donc de cette version 1.0, dont le changelog est disponible en ligne On relèvera d'abord quelques ajouts au niveau des options et du gameplay (affichage de certaines informations, temps de recharges en chiffres, raccourcis clavier en grille...etc.) ou encore la possibilité de lier un compte classique à son compte Battle.net, même si cela n'a pas semblé fonctionner chez nous. Outre le polish visuel des unités et du terrain déjà évoqué, Blizzard assure ensuite le service minimum du côté de la campagne.Seules trois des principales villes du jeu ont réellement été retravaillées mais on appréciera tout de même l'ajout de sauvegardes automatiques et un rééquilibrage de la difficulté. Une assez longue liste de problèmes connus est également de la partie et nous avons déjà pu constater quelques bugs de notre côté également, après quelques minutes de jeu. De même, on notera l'absence de profils en ligne et des clans, pourtant présents sur la version originale. Il reste donc, assurément, «».