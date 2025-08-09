La vie de la PlayStation 5 est celle d'une éternelle course contre le fantôme de son aînée. Avec 77,41 millions d'unités écoulées en 56 mois, elle reste légèrement en retrait de la PlayStation 4, qui affichait à ce même stade un compteur à 80,62 millions. Cet écart de 3 millions de machines n'est pas anodin ; il raconte l'histoire d'une naissance tumultueuse, freinée par une crise des composants et des blocages logistiques qui l'ont privée d'un départ canon.

Cette rivalité est aussi celle de deux époques et de deux stratégies. Là où la PS4 devenait une machine très accessible après quelques années, la PS5 a conservé un positionnement tarifaire élevé, assumant son statut de produit premium. Ce choix stratégique de Sony, visant à préserver la valeur de sa machine, rend la comparaison des volumes de vente bruts plus complexe et souligne un héritage que la PS5 doit gérer autant qu'elle doit s'en affranchir.