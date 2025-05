Sony chercherait à développer un réseau neuronal (neural network) à la fois plus léger, plus rapide et visuellement plus performant. L'objectif est double : réduire la charge sur le matériel pour libérer de la puissance de calcul, tout en améliorant la qualité de l'upscaling. Cela permettrait d'atteindre des cibles de performance telles que le 1080p et le 1440p à 120 FPS verrouillés, en plus des ambitieux 4K/120 FPS et 8K/60 FPS.