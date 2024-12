Nous avons également pu essayer d'autres titres patchés PS5 Pro qui s'en tirent très bien, parmi eux nous pouvons citer Stellar Blade, No Man's Sky, The Last of Us Part 1 & 2, God of War Ragnarök et Dead Island 2 qui bénéficie tous d'un boost de résolution et de framerate pour un rendu sensiblement meilleur que sur PS5 standard. Les titres PSVR2 profitent également de la puissance supplémentaire, nous avons pu tester Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake qui propose une définition améliorée, et par extension un aliasing clairement moins prononcé.