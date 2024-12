Souvenez-vous, quelques mois avant le lancement de la PS5 Pro, Sony retirait discrètement la mention 8K sur le packaging de ces PS5, avant de la revendiquer à nouveau sur sa dernière console, plus performante. La liste des premiers jeux compatibles 8K est naturellement assez courte. On y trouve F1 24, Gran Turismo 7, No Man's Sky, The Callisto Protocol et [REDACTED], sur lesquels une sortie 8K est disponible après l'application des mises à jour "PS5 Pro Enhanced".



La sortie 8K est effectivement gérée via l'HDMI 2.1 de la console, elle nécessite un écran qui prend en charge la définition 8K à 60 Hz, ainsi que la technologie DSC - Display Stream Compression. Néanmoins, la console n'est tout simplement pas suffisamment puissante pour générer un rendu en 8K natif. Au lieu de cela, elle utilise l'upscaling (une mise à l'échelle) grâce à l'IA avec son système PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).