Pour accompagner le lancement de sa nouvelle console, Sony a dévoilé une liste de 55 jeux qui bénéficieront d'améliorations spécifiques sur PS5 Pro. Parmi eux, on retrouve évidemment de nombreuses exclusivités dont Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part I - The Last of Us Part II Remastered, Until Dawn ou encore Final Fantasy VII Rebirth.

Du côté des productions multiplateformes, Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage, Call of Duty: Black Ops 6 ou encore Star Wars: Outlaws bénéficieront également d'optimisations. Celles-ci se traduiront par des résolutions plus élevées, des taux de rafraîchissement plus importants ou encore des effets visuels supplémentaires. Pour rappel, la sortie de la PS5 Pro est désormais imminente puisqu'elle est attendue pour le 7 novembre prochain au prix complètement fou de 799,99 euros (sans lecteur de disque).