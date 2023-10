PlayStation 5 Pro : préparez-vous à rester sur Zen 2 !

Les rumeurs autour de la PS5 Pro et d'une PS5 Slim ont commencé peu après la sortie du modèle original, et ont été renforcées par les ruptures de stock à l'échelle mondiale. Elles ont récemment fait leur retour, et ont en partie été confirmées par l'annonce d'un nouveau modèle, qui permet à la console de Sony de s'alléger et de réduire sa taille de 30 % tout en restant au même prix. Vouée à remplacer le modèle préexistant dans les rayons, elle est présentée comme une nouvelle version, et non un modèle « slim » renouvelant le design comme on l'imaginait jusqu'alors.



Récemment, RedGamingTech a fait savoir sur X.com (Twitter) que de nouvelles informations avaient été débusquées pour une éventuelle PS5 Pro. Selon ces informations, la PS5 Pro serait alimentée par un processeur tournant encore sur une architecture Zen 2, avec huit cœurs x86-64. Très proche de l'Oberon Plus de la PS5 actuellement en vente, ce processeur tournerait à une fréquence légèrement supérieure, passant de 3,5 à 4 GHz. Là où les choses changeraient, c'est au niveau du GPU, qui délaisserait l'architecture RDNA 2 cadencée à 2,23 GHz pour du RDNA 3, avec une fréquence comprise entre 2,5 et 2,8 GHz et 60 comput units.



On pourrait donc assister à une augmentation des performances, d'autant que ce modèle pro passerait au GDDR6 18000 MT/s du côté de la mémoire. On passe rapidement sur l'idée d'un Tempest Engine « deux fois plus performant » pour ce qui est de l'audio, car ça ne veut pas dire grand-chose en l'état. Ces rumeurs laissent donc imaginer une console qui ne proposera pas un gap énorme, mais une optimisation substantielle de l'expérience. Malheureusement, tout ceci est à prendre avec de grosses pincettes, Sony n'ayant absolument rien annoncé de ce côté-là.