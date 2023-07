La PlayStation 5 franchit un nouveau seuil exceptionnel

Le rêve n'a rien de si fou, quand on pense aux conditions d'assemblage et de mise en vente de ce produit. « Nous avons lancé la PlayStation 5 en novembre 2020 et le monde se trouvait dans une situation étrange et différente de celle qui prévalait lorsque nous avons annoncé la console en 2019 », rappelle ainsi Jim Ryan, le patron de PlayStation chez Sony.

Et la PlayStation 5 continue d'avoir une actualité chargée pour soutenir l'intérêt des joueurs, avec notamment la sortie prochaine de l'édition Slim, qui devrait être lancée dans l'année au tarif de 399,99 dollars. À ce jour, selon les chiffres fournis par le fabricant, quelque 2 500 jeux sont accessibles sur cette console, en comptant les productions dédiées aux modèles antérieurs et les nouveautés.