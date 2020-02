La PlayStation 2 aura bientôt 20 ans. Selon vous, quels étaient les meilleurs jeux ?

Une console indétrônable !

Soutenue pendant 13 ans, dotée d'un catalogue fort de plus de 4 000 jeux et écoulée à 157,68 millions d'unités à travers le globe, la PlayStation 2 est la console la plus populaire de l'histoire. Il faut dire que la machine de Sony ne manquait pas d'arguments avec ses jeux d'exception, la rétrocompatibilité PS One et son lecteur DVD embarqué. Une vraie révolution pour l'époque.Un tel succès n'a jamais pu être égalé et, puisque les 20 ans de la console approchent, il est temps de faire le point sur les jeux emblématiques de la PlayStation 2. Parmi les plus évidents, nous citerons bien évidemmentqui est le titre le plus vendu sur PS2 avec ses 20,81 millions d'exemplaires.Impossible de ne pas mettre en avantou encore. Il n'est pas chose aisée de tous leur rendre hommage.Ainsi, pour célébrer comme il se doit les 20 ans de la PS2, nous vous invitons à partager dans les commentaires votre expérience avec la machine et les jeux qui sont restés gravés dans votre mémoire. Un peu de nostalgie ne fait pas de mal avant l'arrivée de la PlayStation 5