PS5 : Sony espère vendre plus de 7 millions de consoles d'ici avril 2021

En effet, durant une interview accordée au site sud-coréen Naver, Jim Ryan, le P.-D.G. de Sony Interactive Entertainment, a prédit que la PS5 se vendra plus durant sa première année fiscale que la PS4 durant cette même période de lancement. Puisque la quatrième console de salon de la marque s'était écoulée à plus de 7 millions d'unités dans le monde entre la mi-novembre et le 6 avril 2014, Sony espère donc franchir ce seuil.