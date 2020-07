PS5 : Sony prévoit d'expédier plus de 120 millions de consoles en cinq ans

Une analyse qui va de pair avec l’information publiée la semaine par Nikkei Asian Review, qui révélait que Sony avait revu à la hausse sa production de PS5 afin de parer à un lancement tonitruant.

Les sources de DigiTimes indiquent aussi que les premières livraisons de puces custom AMD commencent à parvenir à Sony en vue du coup d’envoi de la production des consoles, censée commencer dans les semaines à venir. « La livraison des chipsets périphériques devrait exploser plus tard au troisième trimestre pour couvrir la première vague de commercialisation [de la PS5] au quatrième trimestre », ajoutent les sources du magazine.

Des projections effectivement très optimistes, qui tablent sur plus de 24 millions de consoles vendues annuellement. Un chiffre que la PS4, lancée à 399€, n’a jamais atteint en sept ans d’existence. Doit-on y voir un signe que la PS5 sera lancée à un tarif plus abordable encore ? Une surprise est toujours possible, même si de très nombreux rapports d’analystes et diverses fuites dessinent une étiquette de 499€ pour la PS5 classique et 399€ pour la version dépourvue de lecteur de disque.