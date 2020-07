Ubisoft n'augmentera pas le prix de ses jeux sur PS5 et Xbox Series X en 2020

Le prix des jeux augmentera-t-il sur les futures consoles de Sony et Microsoft ? C'est la question que nous sommes en droit de nous poser. En effet, le 2 juillet dernier, 2K Games annonçait que les versions PS5 et Xbox Series X de NBA 2K21 seront facturées 10$ de plus par rapport aux éditions PS4, Xbox One et PC. Visiblement, tous les éditeurs n'appliqueront pas une hausse de leurs tarifs... du moins pas tout de suite.