Ubisoft était réticent à l'idée de proposer un personnage principal féminin dans Assassin's Creed

Suite à ces révélations, l'éditeur a été contraint de prendre des mesures et des mises à pied ont été prononcées pour les noms qui sont sortis dans la presse. L'un d'entre eux est un certain Serge Hascoët, ancien numéro deux d'Ubisoft et responsable de la création. Ce proche de Yves Guillemot (le PDG) avait un tel pouvoir qu'il pouvait annuler un projet en cours de développement d'une seconde à l'autre.