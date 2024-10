Feunoir

Le gros problème d’ubisoft c’est leur monde ouvert et la facon de vouloir retenir le joueur solo (genre avec du contenu hebdomadaire).

Une carte jolie et bien grande mais pleine de camps et de camps de « bandits/révolutionnaires/soldats/… » qui se ressemblent, la même activité de nettoyage de camps jusqu’à plus soif.

Une bonne douzaine de quêtes secondaires bien ficelées qui te fait voyager avec une bonne dose de gunfight , ce serait + intéressant à mon avis. En plus d’une bonne histoire évidement.

J’ai adoré sillonné les décors de pas mal d’assassin’s creed, mais combien de joueur passe + de 100heures sur ces jeux? (j’ai + de 200h rien qu’en Grèce, 150+100 Angleterre et Égypte)

Même leur FPS c’est 60h de jeu bien trop repetitif ((farcry6, et j’ose même pas parler d’un jeu comme Starlink: Battle for Atlas et les copier-coller de camp complet entre les planetes )