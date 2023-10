Ubisoft, l'autre gagnant du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft ?

Pour conclure, voici ce que Chris Early, en charge des partenariats stratégiques et du développement commercial d'Ubisoft, a déclaré : « L'acquisition de ces droits permet à Ubisoft d'apporter des jeux Activision Blizzard comme Call of Duty à Ubisoft+, ainsi que de concéder sous licence l'accès en streaming de ces jeux aux sociétés de cloud gaming, aux fournisseurs de services et aux fabricants de consoles – ce qui signifie que nous contribuons à étendre l'accès pour plus de joueurs sur les services de streaming ».