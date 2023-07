Entre annulations et retards de jeux, Ubisoft boit la tasse

Malgré quelques sorties, l'année 2022 n'a pas été des plus marquantes pour Ubisoft, qui a malheureusement été contraint de revoir ses plans à bien des égards. En effet, nous apprenions en tout début d'année que l'éditeur français de jeux vidéo avait annulé plusieurs titres en cours de production, dont Splinter Cell VR et Ghost Recon Frontline. Par ailleurs, trois autres jeux encore non annoncés, dont un certain Project Q, un jeu de combat en PvP, ont également été mis sur le carreau. Et c'est sans évoquer les développements à rallonge de Skull and Bones et Beyond Good and Evil 2…