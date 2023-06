Avatar Frontiers of Pandara : un Na'Vi sur le gameplay et la date de sortie ?

Deux ans après la toute première présentation d'Avatar Frontiers of Pandora durant un précédent Ubisoft Forward, quoi de plus logique que ce jeu surveillé ouvre le bal de celui de cette année, dans le cadre du Summer Game Fest ? L'éditeur nous présente donc de plus ample manière à quoi ressemble Pandora dans un monde ouvert dont le studio Massive Entertainment a le secret, d'abord dans un trailer davantage cinématique.