Star Wars Outlaws : le jeu d'Ubisoft dégaine les blasters, du gameplay et une fenêtre de sortie

À ce titre, Outlaws se montre particulièrement riche dans les décors qu'il propose, le tout avec une solide réinterprétation de la direction artistique si caractéristique de l'univers de George Lucas et un gameplay mêlant habilement action, exploration, infiltration et choix narratifs, faisant autant la part belle aux combats sur le plancher des vaches que dans l'espace, ou encore des courses poursuites en véhicules. On ne peut d'ailleurs s'empêcher de penser au passage au regretté Star Wars: 1313, qui entendait lui aussi proposer de vivre la vie d'un (plus ou moins) honnête civil de ce vaste univers, mais qui a malheureusement été annulé.