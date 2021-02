Star Wars Battlefront II 2005 : le premier correctif en trois ans casse le jeu, il est aussitôt retiré

Le 9 février, Lucasfilm Games appliquait un premier correctif depuis trois ans à l'un des titres multijoueurs Star Wars les plus appréciés. Celui-ci devait corriger des problèmes de résolution et ajouter le support des manettes. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu et la version précédente du jeu a dû être restaurée dans la nuit d'hier.