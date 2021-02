Ubisoft en dit plus sur son jeu Star Wars, encore à un stade précoce de développement

Les investisseurs se sont également interrogés quant au sort de la franchise The Division. Un projet sur une franchise aussi populaire pourrait logiquement forcer Ubisoft à revoir ses priorités.

Yves Guillemot a toutefois tenu à les rassurer : « Vous devez savoir que Massive Entertainment est un vaste studio qui collabore avec de nombreux autres studios internes à travers le monde. Vous allez donc continuer à voir plus de The Division cette année et l'année suivante ».

Ubisoft préfère donc prendre son temps pour fournir l'expérience

« révolutionnaire » que l'éditeur nous promet pour ce projet Star Wars. En ce sens, Massive Entertainment aura donc le temps de se consacrer à The Division avant de s'atteler à une galaxie encore lointaine, très lointaine.