Un nouveau Knights of the Old Republic serait en développement... mais pas chez EA

Il était en effet attendu de longue date qu'un remake ou qu'un nouveau projet autour de Knights of the Old Republic finirait par se présenter. Encore aujourd'hui, il s'agit de l'une des meilleures adaptations vidéoludiques de la franchise Star Wars, il est donc certain que l'attente autour d'un nouveau jeu dans cette série ferait sensation.

Depuis le second épisode en 2004, la série de légende s'est trouvée orpheline. Si Electronic Arts avait entre-temps souhaité la remettre sur le devant de la scène, la tentative a finalement été avortée. L'an dernier, de nouvelles rumeurs étaient venues faire poindre l'espoir d'un renouveau de la série, toujours chez Electronic Arts.

Mais avec sa récente perte d'exclusivité sur les adaptations vidéoludiques de la franchise Star Wars et un nouveau jeu dans cet univers aux commandes d'Ubisoft, il semblerait donc qu'un nouveau Knights of the Old Republic pourrait enfin voir le jour… mais pas par la main d'Electronic Arts ou Bioware.