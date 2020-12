Star Wars: Knights of the Old Republic 2 de retour le 18 décembre, mais sur mobile

L'histoire de KOTOR II reprend quelques années après les aventures de Dark Revan… notre personnage dans le premier volet. Cette suite se voulait un hommage fidèle au chef-d'œuvre original, parfois même un peu trop, mais n'en reste pas moins un excellent RPG dans la prolifique licence Star Wars.

Ce jeu a ainsi servi à cimenter ce qu'est Obsidian aujourd'hui : un studio amoureux des RPG qui sait rendre hommage et magnifier les œuvres dont il s'inspire. Cela s'est particulièrement ressenti sur Fallout New Vegas et Pillars of Eternity, largement inspiré des deux mythiques Baldur's Gate de Bioware. Dernièrement, Obsidian a décidé de voler de ses propres ailes sans se départir toutefois de ses influences avec le très bon Outer Worlds.

Tout un chacun pourra ainsi profiter de KOTOR II sur iPhone, iPad, smartphones et tablettes Android à partir du 18 décembre, au tarif assez élevé mais compréhensible de 15 $.