Star Wars Jedi Fallen Order : une grosse mise à jour, dont l'accès au New Game+

Dans le but de célébrer le 4 mai, soit la journée dédiée à la saga créée par George Lucas chaque année, Star Wars Jedi: Fallen Order vient d'accueillir une mise à jour bien copieuse. Il est temps de se replonger dans le jeu !

Ainsi, le mode New Game+ (ou Nouvelle Partie+) permet de relancer l'histoire en conservant les cosmétiques (sabres laser, ponchos….) d'une partie précédente. En revanche, notre héros perdra toutes ses compétences, qu'il devra réapprendre. Cal obtiendra aussi un skin inédit intitulé « uniforme de l'Inquisiteur » (voir le visuel en haut de cet article).

Grâce à cette mise à jour, le titre gagne en rejouabilité avec l'arrivée du New Game+ mais aussi de plusieurs défis qui seront débloqués dès l'aventure terminée une première fois.

Ce n'est pas tout, puisque le New Game+ donne également accès à l'Entrainement méditatif. Via les points de méditation dispersés dans le jeu, nous pouvons désormais nous lancer à l'assaut des 12 défis de combat proposés. Cal doit survivre à des vagues d'ennemis avant d'affronter un boss. Enfin, la grille de combat permet de personnaliser son propre défi en y plaçant les adversaires, puis en choisissant le lieu souhaité et la difficulté.