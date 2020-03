Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy est désormais disponible sur PS4 et Nintendo Switch

Lire aussi :

De son côté Sony, sur son blog officiel, a annoncé l'arrivée du titre sur la Playstation 4, dès ce vendredi 27 mars.présente une histoire un brin différente de la dernière trilogie cinématographique. Il vous plonge dans la peau d'un jeune padawan passé sous la tutelle de Luke Skywalker, quatorze ans après la fin de l'épisode VI. Vous devrez partir à la recherche d'un mystérieux culte Sith aux quatre coins de la galaxie.Sorti en 2003 sur PC et Xbox,était, en son temps, à l'avant-garde de nombreux RPG. Les multiples options de personnalisation du personnage ou de son équipement, et l'histoire fort bien construite, en ont fait un classique immanquable pour les fans de l'univers de George Lucas.Cette version remaster est même accompagnée d'un mode multijoueurs. Niveau prix,s'affiche à 19,99 € sur Switch et 23,99 € sur PS4, pour des poids ne dépassant pas les 4 Go.Le titre à été annoncé sur Switch à l'occasion d'un petit Nintendo Direct surprise le 26 mars . La firme en a profité pour annoncer l'arrivée «» d'un remaster de, un jeu de course desorti en 1994 sur Nintendo 64. Oui, vous avez bien lu.