Nintendo précise : « Les prix de la console Nintendo Switch 2, des jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 (en versions physique et numérique), ainsi que des abonnements à Nintendo Switch Online, resteront inchangés pour le moment. » Rien n'indique donc que ces derniers n'auront pas vocation à évoluer dans un avenir plus ou moins proche.

Le prix de la partie de Joy-Con 2 évolue toutefois légèrement, pour grimper à 100 dollars. À l'heure actuelle, la Nintendo Switch 2 est donc affichée à seulement 50 dollars de plus que le modèle OLED. D’après certains joueurs, Nintendo chercherait notamment à encourager le plus grand nombre à se tourner vers son dernier modèle, plutôt que vers une version plus ancienne. À noter que la concurrence, en l’occurrence Sony et Microsoft, a également revu à la hausse le prix de ses consoles depuis leur sortie fin 2020.