La réponse de Nintendo, relayée via le compte X de son support japonais, a de quoi laisser perplexe. Le constructeur y énonce une règle d'or : la Switch 2 est conçue pour une utilisation optimale entre 5°C et 35°C. Au-delà de ce seuil, la firme n'assure plus le bon fonctionnement de sa machine, une mise en garde qui sonne comme un aveu de faiblesse à l'heure où les vagues de chaleur estivales deviennent la norme. Cette recommandation officielle vient directement questionner la promesse fondamentale d'une console nomade, censée accompagner le joueur partout, y compris sous le soleil.

Cet avertissement ne fait que mettre des mots sur un phénomène déjà largement documenté par la communauté. Depuis des semaines, les témoignages affluent : messages d'alerte s'affichant en pleine partie, mises en veille forcées pour éviter la surchauffe, et une coque devenant parfois brûlante au toucher. Loin d'être cantonné aux titres les plus exigeants techniquement, le problème affecte aussi des jeux plus modestes, signe qu'il s'agit bien d'une sensibilité matérielle de la console plutôt que d'un simple défaut d'optimisation logicielle.