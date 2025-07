rezobio

je n’ai pas pu encore vérifié et franchement j’espère que la gestion de la chaleur est optimale. après la wii, wiiu et switch, je n’ai jamais eu de problème donc pourquoi maintenant ?

la switch 2 est dans le placard depuis 15 jours , en attendant les résultats du brevet collège du fiston toujours emballée, j’espère qu’il l’a et que je (qu’il puisse) l’ouvrir et la découvrir